Microsoft deja de producir la Xbox One X y Xbox One S All Digital Edition

La nueva generación de consolas y videojuegos cada vez está más cerca, y las compañías comienzan a avanzar en sus etapas programadas para entregar el mejor producto en tiempo y forma. Pero claro, enfocarse en lo nuevo significa que lo actual comienza a quedar atrás.

Los fanáticos comenzaron a darse cuenta del bajo stock de consolas Xbox One en las diferentes tiendas, y finalmente Microsoft reveló el motivo detrás de ello: han dejado de producir Xbox One X y Xbox One S All Digital Edition.

De esta manera, la única consola de actual generación que la compañía sigue fabricando es la Xbox One S (con lector de disco). Así lo confirmó Microsoft al portal The Verge. "A medida que nos enfocamos en el futuro con la Xbox Series X, estamos tomando el paso natural de finalizar la producción de la Xbox One X y la Xbox One S All-Digital Edition. Xbox One S continuará siendo fabricada y vendida mundialmente", explicó un vocero.

El paso dado por Microsoft tendría todo el sentido del mundo si la Xbox Lockhart (prototipo de la consola de nueva generación con costos reducidos) es real, ya que sería más económica de fabricar que la propia Xbox One X, mientras que los especialistas de la consola entienden que la descontinuación de la Xbox One S All-Digital sería para no tener tantas consolas rondando en el mercado cuando se lance la nueva generación.

