Nautilus llega a Legends of Runeterra con una nueva palabra clave: Profundidad

Una expansión colosal se acerca a Legends of Runeterra el próximo 30 de abril, y no podía llegar al juego sin añadir al coloso de las profundidades: Nautilus. Éste titán formará parte de la región de Aguasturbias, que hace su llegada al juego de cartas de Riot Games basado en el Universo de League of Legends, en la actualización Marea Creciente.

Nautilus contará con las habilidades Barrera y Temible, pero lo más importantes es la nueva palabra clave que incorpora al juego: Profundidad. Esta palabra clave le permite a aquellos monstruos que la posean ganar +3 de ataque y +3 de vida cuando el mazo cuente con 15 cartas o menos. Al conseguir Profundidad, Nautilus puede subir de nivel y, al hacerlo, copia a los aliados con Destrozar que cuesten 4+ y los añade al mazo del jugador.

THE WATER RISES pic.twitter.com/eDRB1ARBpu — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) April 26, 2020

Además, al subir de nivel, la carta de Nautilus pasa de 0/12 a tenes estadísticas de 13/13 y los Monstruos Marinos aliados cuestan 4 puntos menos para ser invocados, mientras mantiene Barrera y Temible como sus habilidades.

Nautilus emerge de la Profundidad con una nueva palabra clave para invocar monstruos marinos. ¡Mira cómo funciona! El lanzamiento oficial para PC y dispositivos móviles es el 30 de abril. pic.twitter.com/7RJIsF1AXv — Legends of Runeterra LATAM (@LoRLATAM) April 26, 2020

A continuación puedes ver algunas de las cartas que llegarán como soporte junto a Nautilus y que van junto a su modo de juego:

What secrets lurk beneath the waves? pic.twitter.com/rTjbqpKmrj — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) April 26, 2020

La expansión "Marea Creciente" llegará a Legends of Runeterra junto al lanzamiento de la versión oficial del juego en PC y dispositivos móviles, lo cual sucederá el próximo 30 de abril. En la expansión se encontrarán más de 120 cartas nuevas, con soporte para las regiones que ya se encontraban en el juego en la beta abierta, y la incorporación de Aguasturbias con cartas como Fizz y Nautilus.

