Ninja reveló que llegó a ganar 5 millones con el código de creador de Fortnite

No caben dudas de que Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, pasará a la historia como uno de los streamers más grandes de todos los tiempos. Su popularidad lo llevó a él y a Fortnite al siguiente nivel, y a traspasar todas las barreras posibles, especialmente en el apartado monetario.

Y eso lo dejó más que claro el propio Ninja en un reciente stream, donde reveló que en apenas un mes llegó a ganar 5 millones de dólares con el código de creador de contenido de Fortnite.

"Creo que lo máximo que conseguí en un mes con el Código de Creador fue como 5 millones", comentó Ninja en su stream. "No bromeo, fue gracioso. Incluso el otro día le dije el otro día a uno en mi stream que me estaba molestando por cómo juego a League of Legends que podía comprar todo su árbol genealógico", agregó el streamer.

La relación de Ninja y Fortnite es algo que va más allá de que actualmente el streamer ya no juegue tanto al battle royale y siempre será visto como la cara de este título de Epic Games. Por algo fue el primer streamer en tener su skin en el juego y una de las personalidades más destacadas de la Fortnite World Cup.

También habla del nivel que ha alcanzado Ninja como streamer, y nos hace pensar un poco de los millones que ha ganado en este tiempo, no sólo con el código, sino también gracias a su trabajo con streamer en Twitch y Mixer.

