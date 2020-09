Nuevo concierto en Fortnite: ¡BTS llega a Fiesta Campal!

Los grandes conciertos continúan en Fortnite y ahora una de las bandas más populares de K-Pop hará su presentación en Fiesta Campal. Se trata de BTS, quienes presentarán el nuevo video coreográfico de su sencillo Dynamite.

FECHA Y HORA

Light It Up Like Dynamite será el nombre del evento que se desarrollará en Fiesta Campal de Fortnite y será este viernes 25 de septiembre en el siguiente horario en los respectivos países:

México/Colombia/Ecuador/Perú/Panamá: 19:00hs

Chile/Bolivia/Venezuela: 20:00hs

Argentina/Paraguay/Uruguay: 21:00hs

Estados Unidos: 20:00hs (Zona ET) / 17:00hs (Zona PT)

España: sábado 26 de septiembre 01:00hs

Para celebrar este nuevo evento, Fortnite lanzará dos nuevos gestos de baile de BTS en Fortnite, los cuales se podrán conseguir en la tienda de objetos a partir del miércoles 23 de septiembre por la noche, en la actualización diaria de la tienda.

Pero eso no es todo, ya que a partir del martes 22 de septiembre se podrá ingresar a una nueva isla del modo Creativo para jugar en la recreación del mundo del videoclip original de "Dynamite", creado por los miembros de la comunidad YU7A, TreyJTH y SundayCW.

