PS Plus cumple 10 años y Sony lo festeja con 3 grandes juegos: NBA 2K20, Tomb Raider y Erica

La alineación de juegos de PlayStation Plus para el mes de julio fue revelada por Sony, y no será un mes más, ya que el servicio de suscripción de PlayStation cumple 10 años desde su lanzamiento en julio de 2010, y debido a ello no sólo serán presentados dos títulos en la lista, sino que habrá un juego extra disponible para descargar.

Los juegos de julio estarán disponibles a partir del 7 de dicho mes, y serán NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Erica, un juego no tan conocido pero que es una historia interactiva, donde la narrativa está bajo el control de los propios jugadores.

NBA 2K20

(2K Sports - 2019)



NBA 2K ha evolucionado y se ha convertido en mucho más que una simulación. Con un mundo abierto inmersivo en el modo Neighborhood, NBA 2K20 es una plataforma para que los basquetbolistas y jugadores se unan y creen una nueva cultura. Aún así, el juego cuenta con habilidades nuevas, un motor mejorado con estilos especiales, controles de disparo avanzados y un nuevo sistema de dribbleo, así como colisiones sin balón redefinidas, y una nueva forma de leer y reaccionar en el juego defensivo.

RISE OF THE TOMB RAIDER

(Crystal Dynamics - 2015)

En Rise of the Tomb Raider, Lara Croft descubre un misterio ancestral que la ubica en un cruce de caminos con la despiadada organización Trinity. El objetivo de Lara será encontrar un poderoso artefacto antes de que lo haga Trinity, en un camino que la llevará directo al mito sobre la Ciudad Perdida de Kitezh. Lara sabe que debe alcanzar la Ciudad Perdida y sus secretos ocultos antes que Trinity para cumplir su objetivo.

ERICA

(Flavourworks - 2019)

Erica es un juego con una larga cinemática que se une a una producción de Hollywood de alta fidelidad, con una jugabilidad atrapante y simple. Los jugadores toman la piel de Erica, una valiente joven, la cual está llena de pesadillas en su mente, sobre el asesinato de su padre. El juego atrae los traumáticos eventos que han acechado a Erica en su niñez nuevamente a la luz, mientras debe descubrir la verdad detrás de la tragedia. Cada decisión que tomes influenciará el desarrollo del juego, y múltiples finales te esperan detrás de una narrativa emocional.

Los juegos de PS Plus estarán disponibles desde el 7 de junio y hasta el 3 de agosto.

