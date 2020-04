PS Store renueva sus ofertas de Pascua: nuevos juegos y hasta 70% de descuento

Sony sabe que éste es un momento crítico y mucha gente busca escapar de la cuarentena utilizando los videojuegos, tal y como recomendaron incluso desde la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que no sólo lanzó dos juegos gratuitos para todos los usuarios, sino que renovó su lista de ofertas con algunos de los títulos más jugados del último tiempo.

Las ofertas de Pascua en PS Store fueron renovadas y se podrán encontrar juegos hasta al 70% de descuento por una semana más. Entre las novedades más destacadas aparecen Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition a un 50%, y Sekiro: Shadows Die Twice, el galardonado como Juego del Año en 2019, con un 33% de rebaja. Juegos aún más actuales también aparecen en la renovada lista de PS Store, con Dragon Ball: Kakarot que cuenta con un 33% de descuento y el afamado Death Stranding, el cual es rebajado a la mitad de su precio habitual durante el período de ofertas.

Visita ahora PlayStation Store y ahorra hasta 70% en las Ofertas de Pascua: https://t.co/7V426N3dv7 pic.twitter.com/KQFw25yvSB — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 15, 2020

Siguiendo con una lista impresionante, Red Dead Redemption 2: Edición Definitiva se puede encontrar con 60% de descuento, y la Edición Ultimate de Assassin's Creed Odyssey a un tercio de su valor habitual. Monster Hunter: World y Borderlands 3 integran la lista, al igual que los clásicos y queridos Crash y Spyro, con sus respectivas trilogías.

Las nuevas ofertas de PS Store estarán disponibles en la tienda virtual de PlayStation hasta el próximo 28 de abril.

