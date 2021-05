Mienfoo y Mienshao llegan a Pokémon GO con la Temporada 8 de la Liga Combates GO

Pokémon GO continúa introduciendo Pokémon al juego, específicamente los introducidos en la Quinta y Sexta Generación. En ésta ocasión es hora de la llegada de Mienfoo y Mienshao, pertenecientes a la región de Unova/Teselia, que serán uno de los puntos principales de la nueva Temporada 8 de la Liga Combates GO.

Encuentros con Pokémon en los rangos de la Liga Combates GO - Temporada 8

• Rango 1 y superior: Machoke, Ariados, Sableye, Snover y más.

• Rango 5: Mienfoo.

• Rango 5 y superior: aleatorio, con cualquiera de los Pokémon de los rangos anteriores.

• Rango 10 y superior: Toxicroak, Stunfisk y Frillish macho y todos los Pokémon disponibles en los rangos inferiores.

• Rango 15 y superior: Skarmory, Scraggy y Rufflet y todos los Pokémon disponibles en los rangos inferiores.

• Rango 20 y superior: El Pokémon Legendario que esté apareciendo en las incursiones de cinco estrellas en ese momento y, todos los Pokémon disponibles en los rangos inferiores.

• Rango Veterano y superior: Gible (garantizado) y alguno de los Pokémon del Rango anterior.

• Rango Experto y superior: Deino (garantizado) y alguno de los Pokémon del Rango Veterano.

• Rango Leyenda: Pikachu Libre.

Recompensas de rangos de la Liga Combates GO - Temporada 8

• Rango 5: Los artículos para el avatar de Pikachu Libre.

• Rango As: Guantes de Korrina.

• Rango Veterano: Calzado de Korrina.

• Rango Experto: Atuendo de Korrina (pantalones y camiseta).

• Rango Legendario: Pose de Korrina.

• Rango 19: MT élite de ataque cargado.

• Final de Temporada: MT élite de ataque rápido.

Novedades de la Temporada 8 de la Liga Combates GO

COPAS DURANTE LA TEMPORADA

• Liga Super Ball Remix: Los 20 Pokémon más usados por los Entrenadores de rango As y superior en la Liga Super Ball no podrán participar en la Liga Ultra Ball Remix.

• Liga Ultra Ball Remix: Los 20 Pokémon más usados por los Entrenadores de rango As y superior en la Liga Ultra Ball no podrán participar en la Liga Ultra Ball Remix.

• Copa Elemental: Sólo los Pokémon que puedan evolucionar y que sean los primeros en su línea evolutiva podrán participar en esta copa. Y sólo podrán participar los Pokémon de tipo Planta, Agua y Fuego.

NOCHE DE COMBATES GO

Durante las Noches de Combates GO, recibirán el triple de Polvo Estelar por ganar combates, completar series de combates y subir de rango en la Liga Combates GO. También podrán completar 20 series de combates de la Liga Combates GO, en lugar de contar con el límite habitual de cinco series, y disputar un máximo de 100 combates.

Se llevarán a cabo los días jueves 3 de junio, domingo 11 de julio y jueves 26 de agosto de 18:00 a 23:59, hora local.

NUEVOS ATAQUES Y CAMBIOS

• Meteorobola de tipo Roca >>> Hippowdon puede aprender este ataque.

• Danza Pluma >>> Pidgeot puede aprender este ataque.

• Bomba Ácida >>> ahora exigirá menos energía para usarse.

• Puya Nociva >>> ahora inflige más daño.

• Picotazo Ven >>> ahora genera más energía.

• Veneno X >>> ahora inflige más daño y tiene más probabilidades de aumentar mucho la estadística de ataque de su Pokémon. Crobat ahora puede aprenderlo.

• Colmillo Ven >>> ahora cuenta con un 100 % de probabilidad de reducir la estadística de defensa del Pokémon rival. Nidoqueen y Crobat ahora pueden aprenderlo.

Estas son las novedades principales que tendremos en la nueva temporada de la Liga Combates GO de Pokémon GO.

