Pokémon GO ayudó a un jugador a perder más de 45 kilos y cambió su vida para siempre

Aún al día de hoy, mucha gente se sigue sorprendiendo por la gran popularidad que mantiene Pokémon GO, tres años después de su lanzamiento oficial. Sin embargo, eso se debe a que la gente subestima el amor y fanatismo que las criaturas han adquirido en sus 20 años de historia y también la evolución que ha tenido el juego de realidad aumentada de Niantic.

Y es que Pokémon GO es un juego para todos, aquellos que sólo juegan de a ratos y por diversión, y quienes se lo toman seriamente, realizando misiones y hasta caminando 50 kilómetros por semana sólo para reclamar las máximas recompensas.

Este último es el caso de Tommy, un Entrenador de Londres que gracias a Pokémon GO logró bajar más de 100 libras (45kg) de su sobrepeso. Actividades diarias, un rol activo en el juego y uno puede encontrar una motivación para salir a caminar todos los días, lo que comenzó con rondas de 10 a 20 minutos se transformó en una rutina de horas de caminata que ayudó mucho a la vida de Tommy.

"Llegó un momento en el que no podía entender quien era el que veía en el espejo. Entonces llegué a hablarme a mi mismo, a preguntarme ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te estás haciendo esto? ¿Cómo le haces esto a tu vida? Entonces supe que tenía que cambiar, y necesitaba algo que me empuje a hacer ese cambio", contó el propio Tommy.

"Entonces alguien vino y me dijo, eres un gran fanático de Pokémon, dale una oportunidad a este juego [Pokémon GO] y dije, 'bueno, hagámoslo', me creé una cuenta y le dije a mi madre que iba a dar un paseo. Lo que pensé que iba a ser una caminata de 20, 30 minutos, se transformó en una de tres horas sin que me diera cuenta, en la que pasé todo el tiempo sonriendo. Entonces pensé 'si puedo hacer esto en un día, ¿qué pasará en una semana, un mes o un año?', así comenzó".

El video, compartido por Niantic en su cuenta oficial de YouTube muestra etapas de la vida de Tommy, e incluso personas como su amigo Nick, quien lo conoció en la universidad de Greenwich y le dio la oportunidad de comenzar a escribir en su sitio, donde terminó conviriténdose en la cabeza del departamento de opinión, y a tener aún más confianza en sí mismo.

"Empecé a ponerme pequeñas metas como 'quiero perder esta cantidad de peso' o 'quiero caminar esta cantidad de kilómetros' y empecé a ver como pasaba de ser una persona extremadamente enorme que no era feliz con su vida, ni con quién era, y para fin de año había perdido mucho peso, empecé a tener confianza, empecé a sonreir, a hablar con gente que nunca pensé que hablaría y terminé por tomar en un grupo de Pokémon GO que me cambió la vida", continuó.

"Tommy se unió al grupo el año pasado, y al principio era sumamente tranquilo y callado, y con el paso del tiempo, hablando en Facebook, en nuestras reuniones, y en pequeñas charlas de a poco comenzó a salir de su cascarón y es increíble ver el impacto que tuvo este grupo y la manera que se convirtió en su familia", relató Tally, una de sus compañeras de grupo. "Es una persona completamente distinta, pasó de ser introvertido y tímido a tener confianza, muchos amigos y ser feliz".

El éxito de un juego como Pokémon GO no sólo radica en sus beneficios monetarios, sino en la manera en que puede cambiar la vida de las personas. La historia de Tommy es sólo un ejemplo de lo que puede hacer un videojuego, impactar positivamente en la vida de alguien para cambiarla por completo.

Según la información coleccionada por los desarrolladores de Niantic, los jugadores de Pokémon GO y Harry Potter: Wizards Unite han caminado un total de 23 billones de kilómetros combinados en 2019, lo que demuestra el impacto de estos juegos para móviles y el gran impulso que suponen para una buena parte de la sociedad.

