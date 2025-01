Octavio Rivero se quiere ir de Barcelona SC y Antonio Álvarez responde con un explosivo mensaje

Octavio Rivero es la principal duda en Barcelona SC para la temporada 2025, puesto que, el delantero uruguayo tiene contrato, pero es pretendido por la Universidad de Chile. Ahora se reveló que el jugador no quiere integrar la pretemporada del club hasta que se solucionen ciertos temas.

Ante este hermetismo fue el mismo presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, el que se cansó y mandó un contundente mensaje en redes sociales: “El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera“, escribió el directivo en su red social X.

La Universidad de Chile quiere el fichaje de Octavio Rivero e incluso se reveló que tanto el club como el delantero uruguayo ya alcanzaron un acuerdo en el tema salarial para su fichaje. No obstante, tiene contrato y si no negocian con Barcelona SC no puede salir.

Por otro lado, Barcelona SC también cotizó su fichaje en 3 millones de dólares, poniendo una cifra casi impagable para un futbolista de más 30 años que termina contrato a finales de 2025. En 2024 terminó el año como el goleador de los amarillos.

Ya a mitad de 2024 Barcelona SC perdió a un delantero como Francisco Fydriszewski, lo que le representó una no venta de casi 2 millones. El delantero se declaró libre por una deuda y al final se marchó a San Lorenzo. Ahora el ‘Ídolo’ no quiere repetir el caso con Rivero.

Las estadísticas de Octavio Rivero en la temporada 2024 con Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. El goleador anotó 11 goles, y con un solo semestre se metió entre los goleadores de todo el año en Ecuador. No pudo ganar ningún campeonato en el año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona SC?

Octavio Rivero firmó con Barcelona SC hasta final de la temporada 2025. Desde el ‘Ídolo’ avisan que le harán respetar el mismo, así él no quiera. Por lo cual, lo más probable es que quede apartado de la pretemporada en estas primeras semanas hasta concluir este capítulo.

