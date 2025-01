Alianza Lima habría cometido un error severo al alejarse de la contratación del futbolista Bruno Farioli. Es lo que cuentan un especialista en la medicina, quien conoce de cerca el caso que supuestamente ahora apartó del Perú al jugador ex Central Córdoba. Potentes detalles los que conoceremos a continuación, donde dejan mal parado al conjunto victoriano, mal representados supuestamente, por profesionales que desconocen varios aspectos. Bajo la voz especial de Iván Torterola, médico de Colón de Santa Fe, el último club donde jugó el volante argentino.

¿Qué pasó con Bruno Farioli?

En una nota especial, realizada por el periodista José Varela, extensa porque información precisa. Nos enteraremos de que se dicen en Argentina sobre este caso: “Estoy al tanto de todo. Soy traumatólogo en Argentina, especialista en tobillo y pie. Brian Farioli viene de una lesión (desgarro de la unión miotendinosa del Aquiles). Esto fue hace 12 semanas. Hizo el tratamiento correspondiente, inmovilización inicial, luego estuvo con una bota, recuperación y rutina de readaptación”.

¿Cómo fue el proceso de recuperación de Bruno Farioli?

Resultado que Bruno Farioli no está tan complicado como muchos imaginan: “El 26 de diciembre le hicimos resonancia donde vimos en las imágenes una cicatrización -en el score del 1 al 6- un grado 5, estaba en la etapa final de la cicatrización y en la adaptación al campo. En los primeros días de pretemporada que inició el 26 de diciembre, estuvo entrenando y volviendo al campo. Como todo jugador que hace 12 semanas no juega al fútbol y que viene de una lesión, está en un momento de retorno al juego”.

El encargado de opinar en este caso, es alguien que conoce de cerca a Bruno Farioli y estuvo en contacto con el equipo del pueblo: “Yo estuve hablando con el doctor Alejandro Ortega (de Alianza Lima) y comparamos las imágenes. A mí me llamó la atención porque las imágenes de resonancia magnética que nosotros tenemos acá del 26 de diciembre, vemos una cicatrización en 3A y escala que termina en 3B, y en las imágenes de ellos (Alianza Lima) se lo ve un punto anterior, como que estuviera en 2B. Ahí está la discrepancia. Cuando yo le envié nuestras imágenes, él ya había presentado su informe (a la dirigencia). Yo le propuse intentar repetir la resonancia en una semana y es un jugador que cambia totalmente el pronóstico”.

¿Bruno Farioli puede jugar ahora mismo?

Destacando que ahora mismo, el futbolista puede competir, lo más inmediato posible: “Brian Farioli en 15 días está jugando. Es cierto que es un jugador que hace 12 semanas no juega un partido por la lesión que tuvo, pero hace como 20 días no tenía molestias. Acá (Colón) lo teníamos que contener a la vuelta al campo porque él ya quería volver. Él tiene el alta médica hace una semana. Eso sí, un jugador que hace 12 semanas no entrena a la par que sus compañeros, necesita un periodo de readaptación, pero él ya estaba en condiciones de volver a la pretemporada, de hecho él acá (Colón) volvió a la pretemporada”.

¿Alianza Lima lo debió contratar?

Demostrando según su versión un pésimo manejo por parte de Alianza Lima: “Entonces, 15 días, al menos a nosotros, no nos altera una decisión. Pero eso ya son decisiones del club. El jugador rescindió su contrato acá y quería jugar. Repito, si yo hago el análisis, lo dejo en el club. Además, porque si uno hace una contratación entiendo que ya decidió, ya planificó y entendió que es un jugador que quiere en su equipo porque potencia las necesidades de su equipo. Pero allí, yo creo, ya son cuestiones no médicas”.

