Pokémon GO lanzó su evento Psicoespectáculo pero los Entrenadores se enfurecieron

Si bien Pokémon GO se ajustó y realizó varias medidas para que los Entrenadores puedan jugar durante la cuarentena que un tercio del mundo tomó como medida para frenar el avance de la pandemia del COVID-19, el lanzamiento de un nuevo evento desató el enojo de los jugadores.

Piscoespectáculo, que estará disponible a partir del 27 de marzo en el juego de realidad avanzada para móviles, introduce dos nuevos Pokémon al juego: Gothita y Solosis, además de sus respectivas líneas evolutivas. En total seis nuevos Pokémon y un evento enfocado en poder capturar y ganar caramelos de Pokémon del Tipo Psíquico. Pero claro, nadie puede salir de su hogar.

Tanto Gothita como Solosis se pueden capturar de manera salvaje, pero gran parte del mundo no podrá disfrutar de este evento en su plenitud debido al impedimento de salir de casa durante la cuarentena. Muchos han reclamado en las redes sociales, pero Niantic parece que seguirá adelante con Psicoespectáculo, ya que en algunos lugares del mundo ambos Pokémon ya están disponibles.

El evento Psicoespectáculo contará con las siguientes características especiales:

Más Pokémon de tipo Psíquico de Teselia, incluyendo a Gothita y Solosis.

Huevos de 2km con Pokémon de tipo Psíquico.

Baltoy Shiny

Tareas de investigación especiales

Esta medida contradice totalmente las últimas acciones de Niantic, ya que canceló eventos y tomó medidas para que Pokémon GO pueda jugarse desde casa sin muchas complicaciones. Pero claro, los nuevos Pokémon son bastante atractivos y pocos podrán capturarlos.

Aún así, recomendamos no salir del hogar hasta que las autoridades del país donde recidan decidan que es lo conveniente para toda la población. Y les dejamos estas historias de dos personas que no hicieron caso a la cuarentena por jugar Pokémon GO y lo pagaron caro...

Lee También