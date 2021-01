Pro player de Call of Duty se retira a los 25 años por una lesión crónica en su dedo

El jugador profesional de Call of Duty, Thomas 'ZooMaa' Paparatto, anunció que dará un paso al costado de la escena competitiva del juego a raíz de una lesión en su mano. El jugador, de 25 años, dejará de competir "en el futuro previsible", ya que le es imposible jugar sin dolor en su mano.

Así lo anunció el propio jugador en su cuenta de Twitter, donde comentó que tendrá que dejar su lugar en New York Subliners, organización en la que debutó en la Call of Duty League y a la que pertenecía hasta la actualidad.

Taking a step back from competitive Call of Duty...



Read: https://t.co/z3g9YRIvnC — NYSL ZooMaa (@ZooMaa) January 19, 2021

"Me rompe el corazón dar un paso al costado del juego en el que puse mi alma y corazón cada día por ocho años", comentó ZooMaa. "Realizar este proceso de intentar volver a estar saludable fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, tanto física como mentalmente, lo cual me llevó a padecer mucho estrés y ansiedad", reconoció en el comunicado con el que hizo oficial su retiro.

Esta lesión no es nueva para ZooMaa, quien comenzó a padecerla algunos años atrás cuando jugaba para FaZe Clan, en la liga norteamericana, antes de que existiar la Call of Duty League. La lesión, que involucraba el pulgar y la muñeca, le provocaba cierta debilidad en ambos sectores y luego de un tiempo, la lesión ha regresado, lo que le complica mucho competir en el alto nivel al que está acostumbrado y que tienen sus rivales.

"No disfruto competir cuando no puedo ser el ZooMaa que todos conocen y aman y no se siente justo para mí y mis compañeros tener que volver a pasar por todo esto nuevamente y potencialmente hacerle mayor daño a mi mano", explicó.

Veremos que depara el futuro para Thomas, posiblemente con algún rol de analista aprovechando su experiencia con el juego, o tal vez se aparte de la escena para siempre. En cualquier caso, es notable destacar un nuevo caso donde las lesiones impactan al mundo de los videojuegos y como los gamers tampoco están librados de ellas.

Lee También