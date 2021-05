¡Triple Backdoor! RNG le gana a Cloud9 a pura fantasía en el MSI 2021

El debut de Cloud9 en la Rumble Stage del MSI 2021 de League of Legends no podía ser más complicado. Su rival fue Royal Never Give Up, que los dominó durante el 90% de la partida, y cuando parecía que los norteamericanos veían la luz al final del tunel, cerraron el juego con una jugada inimaginable.

RNG le dio un repaso a C9 durante los primeros 15 minutos de partida, dominando el macro, con rotaciones, objetivos y una ventaja de oro que escalaba casi de manera invisible. Las primeras peleas quedaron en su haber y todo parecía encaminarse a un stomp brutal.

Pero C9 logró plantarle cara, y en una pelea en el carril central lograron exterminar a RNG e igualar la partida en oro, aunque en objetivos seguían bastante por detrás (carril central tirado). Nuevamente C9 peleó y venció a RNG en otra teamfight, con la que fueron a por el Baron, que lograron hacer pero les costó la partida.

RNG calleó un triple backdoor, con tres jugadores yendo por el nexo de C9, mientras otros dos intentaban evitar que los norteamericanos regresen a base. Finalmente estos dos jugadores hicieron el tiempo suficiente para que la partida finalice de manera totalmente impensada.

De esta manera RNG se lleva dos victorias en su primer día ante dos de sus principales rivales, y se muestran como el equipo más fuerte de este torneo, en el cual llevan 10 victorias y 0 derrotas.

Lee También