RNG stompea a Pentanet en su debut en el MSI 2021 de League of Legends

Mucho se ha hablado durante el último tiempo sobre cuál es la mejor liga del mundo en el competitivo de League of Legends. Y si bien Corea cuenta con DWG KIA, actual campeón del mundo, el nivel mostrado en China es posiblemente el más parejo de todos, y Royal Never Give Up llegó al MSI 2021 para demostrar por qué son los campeones de su región.

Con el tan esperado debut de Rumble en la jungla, uno de los picks más destacados del parche en las charlas previas, Wei demostró por qué tanto se hablaba del campeón, y fue la carta principal en la exhibición de RNG ante Pentanet.GG, el campeón de Oceanía.

Poco hay para analizar de la partida, Wei se adueño de todo el mapa, dándole ventajas a su equipo en el carril inferior y central, mientras que Xiaohu se encargó del resto, y dominó el carril superior con Gnar, para luego llegar a las teamfights y ser el segundo MVP de su equipo.

Como mencionamos, RNG llegó a demostrar por qué son el equipo campeón de China, y no le dieron chance alguna a Pentanet durante toda la partida. Sin lugar a dudas, la presentación más dominante en lo que va del torneo.

Lee También