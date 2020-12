Microsoft regala 5 dólares para la tienda de Xbox por Navidad

De manera similar a lo que sucedió en el 2019, Microsoft decidió celebrar esta época festiva entregándole a los jugadores con cuenta de Xbox Live una bonificación de cinco dólares para gastar en su tienda comprando juegos o DLCs.

Jugadores de diferentes partes del mundo han comenzado a reportar que han recibido el regalo en su correo electrónico, con un mail bajo el título de: "Hacer regalos a los jugadores nunca fue tan fácil". Dentro, se encuentra un trofeo con una caja envuelta, la cual al ser abierta otorga los cinco dólares.

Una vez dentro de tu cuenta de Xbox Live, puedes usar esos cinco dólares como crédito para gastar en la Microsoft Store donde podrás elegir y comprar lo que sea que desees -y que te alcance- con ese dinero. Además, en caso de que ya tengas crédito, éste dinero se sumará al que ya tengas en la cuenta.

Cabe aclarar que estos regalos están siendo otorgados de manera aleatoria a usuarios de todo el mundo, pero no todos los usuarios recibirán uno. En todo caso, no olvides revisar diariamente el correo electrónico con el que has registrado tu cuenta de Xbox Live para ver si has sido uno de los elegidos.

