Reportan que el PS Plus Collection de PS5 no costará un adicional

En su más reciente evento PS5 Showcase, Sony reveló una interesante novedad para los suscriptores de PlayStation Plus. Se trata de PS Plus Collection, una lista de juegos de PS4 que los suscriptores de PS Plus podrán descargar a su biblioteca en la PlayStation 5.

Claro, muchos se imaginaban que una lista de juegos compuesta por títulos como God of War, Days Gone, Uncharted 4: A Thief's End o Until Dawn, entre otros, costaría aunque sea un pequeño adicional por la descarga de estos juegos. Sin embargo, estaban equivocados.

En un reciente comunicado, Sony confirmó que el PS Plus Collection estará disponible sin ningún tipo de costo adicional para los suscriptores de PS Plus que cuenten con una PlayStation 5 y estará activo desde el mismo día del lanzamiento de la PS5, que será el 12 de noviembre en países seleccionados y 19 de noviembre en el resto del mundo.

De esta manera, los usuarios de PS Plus podrán descargar a su biblioteca cualquiera de los siguientes juegos sin costo adicional en PS5:

• Batman: Arkham Knight

• Battlefield 1

• Bloodborne

• Days Gone

• Detroit: Become Human

• Fallout 4

• Final Fantasy XV

• God of War

• Infamous: Second Son

• Monster Hunter World

• Mortal Kombat X

• Persona 5

• Ratchet & Clank

• Resident Evil 7: Biohazard

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: A Thief’s End

• Until Dawn

Se espera que Sony aproveche esta nueva característica anunciada y en un futuro sean añadidos aún más juegos para que los usuarios puedan disfrutar.

Lee También