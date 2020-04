Revelados los reworks de Yasuo, Cronos y cambios en la nueva versión del TFT Mobile

Los esperados reworks anticipados por el equipo de desarrollo de Teamfight Tactics finalmente fueron revelados, junto a los cambios que llegarán al juego en la versión 10.9, la cual se actualizará mañana tanto en el cliente oficial de League of Legends como en la versión para móviles, TFT Mobile.

Los reworks no son tan grandes y dramáticos, pero cambiarán bastante ciertas mecánicas del juego. Para comenzar, por el lado de Yasuo, no recibirá modificaciones en sus clases de Rebelde y Espadachín, pero será su definitiva la que cambiará. El Último Aliento ya no atacará a la unidad con más objetivos, y en su lugar atacará a la unidad más alejada dentro del alcance de ataque + 2 hexágonos.

Arena Yasuo Odisea

Por otro lado, las unidades de Chrono ahora no progresarán su velocidad de ataque de 15/35/75%, en su lugar, el cambio estará enfocado en los segundos que tardarán en recibirla. Será 15% cada 8/4/2 segundos. Sin embargo, la compensación será bastante interesante, ya que la primera activación ahora ocurre inmediatamente al inicio del combate.

Arena Malphite Odisea

Además, el juego contará con la llegada de dos nuevas Galaxias: Tesoro Sideral y Cúmulo Estelar, las cuales tendrán las siguientes características:

Tesoro Sideral: todos los súbditos y monstruos del juego otorgan un orbe de botín.

Cúmulo Estelar: todos los campeones de niveles 1/2/3 en carruseles tienen 2 estrellas.

Estas son las principales novedades con las que los jugadores se encontrarán en el TFT, pero puedes leer el resto desde la notas de la versión lanzadas por Riot.

