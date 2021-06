Riot Games ofrece una solución temporal para los problemas de conexión en Wild Rift

Desde hace alrededor de tres días, muchos jugadores de League of Legends: Wild Rift no están pudiendo entrar al juego móvil. Riot Games está investigando el problema desde aquel entonces, pero recién hoy dieron una solución temporal.

Cómo arreglar los problemas de conexión en LoL Wild Rift

La cuenta oficial del juego explicó que una forma, por ahora, de iniciar sesión con nuestra cuenta a Wild Rift, es reduciendo el número de jugadores de nuestra lista de bloqueados a 100 o menos.

Agregan que "no desbloquees a nadie con quien no te sientas cómodo", y que esto es simplemente algo temporal. No explicaron por qué afecta esto a los servidores de Wild Rift, ni hay aún un testimonio de que esto funcione de verdad.

Cuándo arreglará Riot Games los problemas de conexión en LoL Wild Rift

Junto a este instructivo, la desarrolladora dejó bien claro que ya se encontró la causa principal del error, y están trabajando en arreglarlo de manera permanente. "Pronto" se lanzará un fix para esto.

Lee También