Riot anuncia a Spotify como nuevo sponsor oficial de Esports de League of Legends

No es ningún secreto que Riot Games ha convertido a League of Legends en una marca de primer nivel mundial, y las grandes marcas se asocian con grandes marcas, es por eso que anunciaron a Spotify como nuevo sponsor para LoL Esports.

Y la asociación no podría llegar en un mejor momento, ya que estamos apenas a un mes del Campeonato Mundial 2020 de League of Legends, que confirmó su realización a pesar de la pandemia del COVID-19 y comenzará el próximo 25 de septiembre en Shanghai.

En el comunicado oficial, explicaron que: "a través de esta asociación, la primera de su tipo, Spotify y Riot Games producirán un entorno tras bambalinas sobre la creación del himno de Worlds, desarrollarán varias series de podcasts, crearán listas seleccionadas y lanzarán un nuevo portal de LoL Esports en Spotify."

Las principales novedades que los fanáticos podrán disfrutar a raíz de esta nueva asociación son las siguientes:

PORTAL DE MÚSICA OFICIAL DE LOL ESPORTS EN SPOTIFY

Diseñado para proporcionar una experiencia aún más vívida a los fans de League of Legends, este portal está repleto de música, podcasts y listas de reproducción inspiradas en la comunidad gamer y de los esports, la cual incluye las populares listas de reproducción “This is League of Legends” y “Official League of Legends”. El portal también incluye una nueva lista de reproducción, “Road to Worlds”, que incluye canciones seleccionadas por los mejores equipos la LPL, LCK, LEC y LCS.

PODCASTS EXCLUSIVOS Y ORIGINALES

Spotify, que ya tiene más de un millón y medio de podcasts, ahora tendrá un lugar para que los fans tengan más acceso a este esport a través de varias series de podcasts originales. La primera de ellas, “Untold Stories: Top Moments from Worlds (Historias sin contar: los mejores momentos de Worlds)”, es una serie de 10 episodios que relatan una historia única de cada Campeonato Mundial.

MAS MOMENTOS MUSICALES

Con la llegada de Worlds Anthem Takeover a Spotify, el proveedor de transmisión de audio permitirá a los fans visitar tras bambalinas la creación el popular himno de Worlds. Desde 2014, Riot Games ha colaborado cada año con artistas populares como Imagine Dragons, The Glitch Mob y Against the Current en la producción de canciones que marcan el tono del evento y lo celebran.

EXPERIENCIAS SONORAS EN LOS EVENTOS

Además de incluir una de las canciones más esperadas de los Esports de League of Legends, “Silver Scrapes”, que solo se interpreta antes de la partida decisiva en una serie de cinco partidas, Spotify también será el socio presentador de la partida 5, lo que hará enloquecer a los fans durante los momentos más emocionantes del Mid-Season Invitational y el Campeonato Mundial.

Veremos hasta qué niveles logran los desarrolladores de League of Legends esta asociación y cuanto beneficio le entrega tanto a la compañía como a la plataforma musical.

