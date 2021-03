Riot anuncia el MSI 2021 de League of Legends y el Masters de VALORANT ¡Serán presenciales!

Luego de sentar un precedente único, con la disputa de la Worlds 2020 de League of Legends como el primer evento presencial durante/post pandemia, Riot Games vuelve a dar que hablar al dar a conocer dos nuevos torneos presenciales para sus dos juegos principales: League of Legends y VALORANT.

MID-SEASON INVITATIONAL 2021 (LEAGUE OF LEGENDS)

El primero, será el MSI de League of Legends. Reconocido como el segundo torneo internacional más grande del año, y luego de haber sido suspendida su edición 2020, el Mid-Season Invitational tendrá a los 12 mejores equipos del mundo (un representante por región), en una competencia que comenzará el 6 de mayo y se extenderá por tres semanas, con la final pactada para el 23 del mismo mes.

La competencia se desarrollará por completo en el estadio cerrado Laugardalshöll, en Reikiavik, Islandia, y no contará con audiencia en vivo. Sin embargo, los equipos se trasladarán allí para disputar el torneo con su nuevo formato. Gracias a él, los Play-In son historia, y los 12 equipos comenzarán en la Fase 1, en tres grupos de cuatro equipos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase 2, donde se determinarán los cuatro mejores equipos que pasarán a la Fase 3, donde se disputarán dos semifinales y una final al mejor de cinco juegos. El ganador será el campeón del MSI 2021.

VALORANT MASTERS 2021 (ETAPA 2)

Ni bien culmina el MSI 2021 de League of Legends, será hora de que los fanáticos de los shooters disfruten, con el Masters de VALORANT. Y es que la Etapa 2 del VALORANT Champions Tour contará con los 10 mejores equipos del mundo en el primer evento internacional presencial del nuevo juego de Riot Games.

Los 10 cupos fueron repartidos de acuerdo al nivel de las regiones, siendo Brasil, Europa y Norteamérica quienes obtengan 2 cupos por región. Y se completará con un representante para las regiones de Japón, Corea, Latinoamérica y Oceanía.

Como sucede con el MSI, el Masters de VALORANT no contará con audiencia en vivo pero sí con la presencia de los 10 equipos participantes. El ganador será distiguido como campeón del Masters. El reglamento del torneo aún no fue confirmado pero seguramente tendrá un formato similar al del de League of Legends.

Este anuncio de Riot Games pone en juego varias cosas, especialmente el poder de organización de la compañía que planeó dos consecutivos, mientras otras están aún dudando sobre la realización de sus torneos.

Lee También