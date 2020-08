Riot confirmó que Yone no se podrá jugar en la Worlds 2020 de League of Legends

La Worlds 2020 de League of Legends está cada vez más cerca y poco a poco se van definiendo los detalles sobre cómo se jugará el campeonato mundial este año. En esta ocasión, se revelaron los detalles en torno a la jugabilidad del MOBA de Riot.

Y las noticias tienen a los dos nuevos campeones en el centro de la tormenta, Lillia y Yone. Y es que el primero de ellos, el cual ya está disponible en el competitivo de todas las regiones, se podrá utilizar en la Worlds 2020.

Por otra parte, Yone, que aún no se lanzó para el competitivo, no se podrá jugar en el campeonato mundial. El líder del equipo de jugabilidad de League of Legends, Riot Scruffy, explicó los motivos: "creemos que tenemos suficiente tiempo e información para balancear el estado de Lillia, y Yone estaría llegando un poco a ciegas. Hemos tenido nuevos lanzamientos riesgosos en el pasado, que pueden terminar con un 100% de pick/ban".

Riot ha intentado darle la mayor variedad al meta de cara al mundial cada año, siendo el del 2019 el año en el que más campeones fueron seleccionados o baneados en la historia de los campeonatos mundiales. Sin embargo, Pantheon tuvo un 100% de pick/ban en su rework y entienden que Yone podría ir por el mismo camino, por lo que decidieron quitarlo directamente.

Aparenta ser la opción correcta por parte de Riot, si tenemos en cuenta la cantidad de Yone que se han visto en el SoloQ y el poder que el campeón tiene en cualquier estado y momento de la partida, por lo que necesitará ser balanceado un poco más antes de estar presente en el competitivo.

Lee También