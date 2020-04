Riot explica cómo serán las Rankeds/Partidas Competitivas de Valorant

Valorant es el juego furor actualmente en PC. La Beta Cerrada del juego ya está disponible tanto en Europa como en Norteamérica y en apenas unos días llegará a Latinoamérica y el resto de las regiones, y hay algo sobre lo que muchos están preguntando: las Partidas Clasificatorias, también conocidas como rankeds.

Riot confirmó que el modo competitivo estará disponible después de la versión 0.49, empezando en EU y NA, y los encargados de explicarlo todo fueron el productor Ian "Brighteyz" Fielding y el diseñador Sean "Drevarius" Szopinski, ambos en el equipo de trabajo de Valorant.

Antes de explicar cómo se jugará, anunciaron que durante la Beta Cerrada el Modo Competitivo podría ser desactivado durante algunos momentos, para trabajar en la información recopilada luego de algunas horas de juego. En fin, las claves del Modo Competitivo de Valorant serán las siguientes:

Deberás completar 20 partidas en el modo no clasificatorio para desbloquear el modo competitivo.

Habrá 8 rangos con 3 grados por cada uno, a excepción del rango más alto: VALORANT

No habrá una diferencia mayor a 2 rangos entre los integrantes de grupos de hasta 5 jugadores.

El rango no se mostrará si las partidas competitivas no se juegan en un lapso de 14 días. No obstante, tu rango no disminuirá.

Los rangos en la beta cerrada se restablecerán después del lanzamiento.

Los rangos de Valorant serán bastante similares a los que se pueden encontrar en League of Legends: Hierro, Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante.. y aquí es donde llegan los cambios, Inmortal hará las veces de Maestro y el nombre para los Retadores será Valorant.

Cada rango tendrá 3 grados dentro, que se irán subiendo hasta poder pasar al siguiente. Los jugadores podrán formar equipos en las Partidas Competitivas, pero ninguna persona del grupo puede llevarle más de 2 rangos (6 grados) a otra.

En los primeros rangos, los jugadores ganarán mayor cantidad de puntos de acuerdo a su desempeño personal, mientras que en los niveles más altos el resultado de la partida cobrará mayor importancia, para destacar que lo importante en el juego es el trabajo en equipo para lograr la victoria.

El productor y el diseñador de VALORANT, Ian "Brighteyz" Fielding y Sean "Drevarius" Szopinski nos explican el modo competitivo de #VALORANT.



Encuentra el artículo completo aquí �� https://t.co/8H5wArjTjf pic.twitter.com/7MAju1Ff7R — VALORANT (@VALORANTLATAM) April 24, 2020

Finalmente, la inactividad de rangos también será monitoreada. Si no has jugado una partida competitiva en 14 días, tu cuenta se etiquetará como "inactiva" y tu rango se ocultará. Pero descuida, tu rango se mostrará de nuevo tras jugar una partida.

