Riot Games explicó cómo afectará esto al futuro de League of Legends y Teamfight Tactics, y si el robo contiene información de los jugadores.

Roban el código fuente de League of Legends y piden que Riot Games pague un rescate

Riot Games informó sobre un ataque cibernético que sufrieron: el código fuente de League of Legends y Teamfight Tactics fue robado. Dos de los juegos más populares de la compañía fueron el blanco de los que perpetuaron el hecho, que ahora están pidiendo dinero en forma de rescate.

"Durante el fin de semana, nuestro análisis confirmó que los atacantes extrajeron el código fuente de League of Legends, TFT y una plataforma antitrampas", informó Riot mediante Twitter. El robo se hizo mediante ingeniería social, es decir que uno de los empleados de la empresa fue engañado para compartir los datos.

"Hoy hemos recibido un correo electrónico de rescate. No hace falta decir que no pagaremos", continuó el comunicado de Riot. Es muy común que se pida dinero con este tipo de ataques cibernéticos, como sucedió con la filtración de GTA 6 el año pasado, pero se aconseja no acceder a los pedidos.

¿Cómo afecta el robo del código fuente de League of Legends a los jugadores?

Riot aclaró que el robo de código fuente de LoL no afectará a sus jugadores. "Estamos confiados en que no se comprometieron datos o información personal de los jugadores", aclararon. Sin embargo sí podría causar "problemas a futuro" para la compañía, ya que fue un ataque al entorno de desarrollo de Riot.

Algo que aclararon es que podrían aparecer nuevos hacks o trampas en LoL y TFT a raíz de esto, aunque ya están trabajando para disminuir el daño que estos podrían llegar a causar a la comunidad de jugadores. "Hemos progresado mucho desde la semana pasada y creemos que lo tendremos reparado a lo largo de esta semana", sentenciaron desde Riot Games.