Rumor: una armadura de Link en Zelda: Breath of the Wild estaría inspirada en La Parka

Como sabemos, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es hoy por hoy el mejor juego lanzado para Nintendo Switch, y mientras esperamos por su secuela, de la cual pudimos observar un nuevo video en la E3 2021, los análisis sobre el juego original no terminan, y una nueva referencia fue encontrada. Ésta vez, vinculada con la lucha libre mexicana.

Imagen: Zelda: Breath of the Wild

Y seguramente se preguntarán ¿qué tiene que ver Zelda como la lucha libre? Pues la verdad es que no mucho, o al menos eso creíamos hasta que vimos el reciente artículo de Zelda Study, compartido por el sitio Zelda Universe. En él se analiza la relación entre la Armadura Lumionsa de Link en Breath of the Wild y el atuendo del histórico luchador mexicano, La Parka.

¿Quién es La Parka y por qué sería homenajeado en Zelda: Breath of the Wild?

Foto: MLW (Twitter)

Quienes conozcan de Lucha Libre sabrán que La Parka es uno de los iconos de la lucha libre mexicana. Y si bien hubo una disputa legal por su nombre entre el fallecido Jesús Alfonso Escoboza Huerta y Adolfo Tapia Ibarra, éste se convirtió en una leyenda de la lucha libre.

Adolfo Ibarra fue quien llevó a L.A. Park (nombre en referencia a "La Auténtica Parka") al exterior, y se convirtió en uno de los luchadores más populares en la isla del sol naciente luego de su paso por New Japan Pro Wrestling (NJPW), la compañía más reconocida de lucha en aquel país y la popularidad del deporte entretenimiento en Japón podría haber llevado a los desarrolladores de BotW a realizar este homenaje a La Parka dentro del juego.

Es difícil negar la similtud entre el atuendo de La Parka y la Armadura Luminosa de Link en BotW, y es posible que esta armadura haya sido creada con el atuendo del luchador como inspiración. Obviamente, es improbable que alguna vez esto sea reconocido de manera oficial, pero aún así es un detalle para destacar.

FUENTE

