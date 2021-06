Nintendo revela el primer gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en el E3 2021

El momento que todos estaban esperando de la presentación de Nintendo en el E3 2021 finalmente llegó: el primer vistazo al gameplay de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. La secuela al juego de Nintendo Switch se lanzará el año que viene.

Luego de haber recibido un trailer cinemático en el E3 2019, finalmente pudimos ver cómo será la entrega tan anticipada. El corto clip mostró a Link y a Zelda en el reino de Hyrule, y así como marcó el regreso de algunas mecánicas y enemigos conocidos, también introdujo algunas cosas nuevas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se lanzará en el 2022 en exclusiva para Nintendo Switch.

Lee También