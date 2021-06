Nueva ronda de despidos de luchadores sacude a WWE

Cuando parecía que las cosas iban a volver a la normalidad en la empresa de lucha libre estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE), con el anuncio de su regreso a las giras de eventos en vivo con público, sorprendió a todos anunciando nuevos despidos.

Es que la crisis económica provocada por la pandemia del Coronavirus, sumado a la pérdida de audiencia en sus programas de TV que ha registrado la compañía en los últimos meses, obligaron a la compañía liderada por Vince McMahon a tomar drásticas decisiones.

Fueron seis los luchadores que fueron cesados de sus funciones en WWE, donde destacan las abruptas salidas de Braun Strowman, quien lograra el título Universal en Wrestlemania 2020 y que peleara en Arabia Saudita contra el boxeador inglés Tyson Fury, además del neerlandés Aleister Black, que fuera campeón de la marca NXT.

Braun Strowman y Aleister Black encabeza ronda de despidos en WWE



Pero no fueron las únicas superestrellas que perdieron su empleo en la empresa de entretenimiento deportivo, pues se suma el dos veces campeón en parejas y ex campeón crucero Buddy Murphy, además de tres luchadoras: Lana, Ruby Riott y Santana Garrett.

"WWE ha alcanzado un acuerdo para el despido de Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott y Santana Garrett. WWE les desea lo mejor a todos en sus futuros negocios", expresó la compañía en un comunicado oficial.

El enfrentamiento de Braun Strowman con Tyson Fury en Arabia Saudita (Getty)

Sobre el futuro de estos peleadores, muchos esperan que sean captados por otras empresas independientes, y no son pocos quienes lo ven en la competencia directa de WWE, como All Elite Wrestling (AEW), que hasta ahora no se ha manifestado sobre incorporación de figuras.

