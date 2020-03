Se filtran todos los detalles del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Si hay un juego del que no se han tenido casi recaudos para evitar filtraciones, ese es Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered. Desde hace varios meses que se reportan todo tipo de datos sobre esta remasterización de uno de los juegos de Infinity Ward y Activision, aunque la compañía no haya anunciado el lanzamiento oficial.

Es más, la más reciente filtración llega por parte, ni más ni menos, que de PlayStation Store, donde el juego fue subido a la Tienda en el sitio alemán, para luego ser retirado. Pero claro, no sin antes ser capturado por algunos jugadores, y en la captura se pueden ver datos sumamente importantes del juego, como fecha de lanzamiento y precio.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered, según la propia PlayStation Store será lanzado este 31 de marzo. Exacto, mañana. Y el juego costará 24,99 euros, al menos en Europa. Entendemos que con todo el hype alrededor de Warzone, tal vez Infinity Warf prefiiró no darle demasiada importancia a este lanzamiento, pero aún así presentarlo ya que está finalizado.

También puede tener que ver con una estrategia por parte de Activision Blizzard, donde ya tienen pactados otros Call of Duty para ser los grandes juegos anuales y la remasterización de MW2 no llega al estándar que necesitan como hype para la comunidad. Habrá que ver en la próximas horas cómo anuncian el lanzamiento y si, efectivamente, mañana tenemos al Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered en las tiendas.

