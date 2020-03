¡Confirmado! Call of Duty: Modern Warfare 2 revelado por una filtración

Luego de muchos rumores recientes sobre la llegada del esperado remake del Modern Warfare 2, la última actualización de Call of Duty: Modern Warfare terminó por confirmarnos lo que era un secreto a voces. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered es una realidad.

La noticia se conoció luego de que un dataminer filtrara una imagen que encontró dentro de los archivos del CoD:MW luego de la más reciente actualización del juego de Infinity Ward. Lo cual sorprendió a varios, ya que no tendría mucho sentido que la foto de un próximo juego sea añadida sin motivo alguno al actual.

Hay dos teorías que se manejan: una, es la posibilidad de que el anuncio de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sea realizado de manera inminente. Es decir, que Activision e Infinity Ward presenten el juego en los próximos días.

La otra, y la que más esperanza a los fanáticos, es que ésta remasterización del CoD: MW2 sea añadida al más reciente Modern Warfare como parte de un Pase de Batalla, que añada toda la campaña completa, sin necesidad de comprar un nuevo juego. Ésto sería una completa revolución por parte de Activision en la manera en que se manejan actualmente los remakes de juegos, tanto por ellos, como por Naughty Dog o Capcom, por nombrar algunas compañías que están aprovechando sus clásicos para darles nueva vida en esta generación.

Veremos cual es finalmente el motivo por el que esta imagen se encuentra dentro de los archivos de Call of Duty: Modern Warfare, pero lo que es cierto es que confirma que la remasterización de la campaña de Modern Warfare 2 es una realidad, y posiblemente muy avanzada.

