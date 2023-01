Dentro de todos los juegos que se lanzarán en el 2023, Starfield es sin dudas uno de los lanzamientos más anticipados, sobre todo para los amantes de los juegos de rol. Bethesda afirmó hace un par de semanas que se lanzaría a principios del 2023, pero ese ya no sería el caso.

Originalmente, el RPG se perfilaba para salir el 11 de noviembre del 2022. Luego de eso tuvo una demora, y a pesar de lo que dijo la compañía, un rumor afirma que tendrá otro leve retraso. Esta información vino por parte del youtuber MrMattyPlays, quien dice haber obtenido la información por parte de una fuente confiable.

Según comenta, el juego todavía está fechado para salir en la primera mitad del 2023, pero ya no llegará durante los primeros meses sino que durante el invierno. Se trata de un retraso no muy significativo, pero una demora a fin de cuentas, y una que todavía no ha sido oficializada por Bethesda o Microsoft.

Ya tenemos fechado un evento de Xbox para dentro de poco, pero ese se enfocará en otros títulos que vendrán de la mano de Xbox Game Studios. Con respecto a Starfield, sabemos que dentro de poco se anunciará una transmisión dedicada al juego, por lo que quizás conozcamos su fecha de salida allí.