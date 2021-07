Kena: Bridge of Spirits recibe una nueva fecha de lanzamiento, que se mantiene dentro de este año.

Se retrasa el anticipado Kena: Bridge of Spirits

El año pasado, durante uno de los eventos de Sony para promocionar su nueva PS5, se reveló un juego independiente que destacó entre muchos gigantes. Hablamos del encantador Kena: Bridge of Spirits, que tras varios trailers y a menos de un mes de su fecha de lanzamiento, fue retrasado hoy.

La desarrolladora Ember Lab, cuyo pequeño equipo de 14 personas llevó adelante este proyecto, lo anunció en Twitter, y dio su nueva fecha de salida. "Hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de Kena hasta el 21 de septiembre para pulir el juego en todas las plataformas", escribieron.

"El equipo ha estado trabajando extremadamente duro, y sentimos que el tiempo extra es crucial para asegurar la mejor experiencia posible", lee el comunicado. "Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por jugar, y apreciamos su paciencia mientras que el equipo continúa trabajando en brindar la mejor versión de Kena".

Para quienes no lo conocen, se trata de un juego de acción y aventura que toma inspiración de sagas como The Legend of Zelda. Cuenta la historia de una joven llamada Kena, quien tiene el poder de ayudar a espíritus para que superen sus traumas y puedan dejar el mundo físico.

Kena: Bridge of Spirits saldrá el 21 de septiembre para PS4, PS5, y PC a través de Epic Games Store. Mientras esperamos su llegada podemos disfrutar de otros títulos para PlayStation a lo largo de estos dos meses, como Ghost of Tsushima: Director's Cut y Deathloop.