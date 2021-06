Sea of Thieves y las ofertas de la Summer Sale lideran las ventas de Steam esta semana

Como cada domingo, las ventas semanales de Steam son actualizadas y tenemos una nueva lista de juegos que fueron los más requeridos por los usuarios de la plataforma de juegos para PC de Valve. Y, como no podía ser de otra manera, la gran expansión de Sea of Thieves con Piratas del Caribe se llevó el primer lugar.

Así mismo, también nos encontramos con varios juegos clásicos y de los más destacados del último tiempo, como lo son Sekiro: Shadows Die Twice, mejor juego del 2019, el cual se encuentra al 50% en Steam gracias a la Summer Sale.

Top Ten de juegos más vendidos esta semana en Steam

1- Sea of Thieves

2- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

3- Horizon Zero Dawn: Complete Edition

4- Forza Horizon 4

5- HALO: The Masterchief Collection

6- Valve Index Kit VR

7- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

8- Rust

9- Forza Horizon 4

10- It Takes Two

Lo mismo que sucede con Sekiro: Shadows Die Twice, sucede con varios de los juegos que estan en los primeros lugares en esta lista: Horizon está al 40%, mientras que Forza Horizon 4 y HALO se pueden conseguir a la mitad de su valor original.

La Summer Sale con descuentos en miles de juegos seguirá en Steam hasta el 8 de julio, por lo que seguramente veremos a los juegos en oferta dominar estos rankings por un par de semanas mas.

