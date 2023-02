Series confirmadas para los Grupos y Playoffs de la LEC de League of Legends

El competitivo de League of Legends ha dado inicio a este 2023 y la LEC es uno de los torneos que más rápido se está jugando, ya que lleva tres semanas seguidas de competencia sin detenerse y el nuevo formato estrenado este año ya ha alcanzado su segunda etapa.

La histórica eliminación de Fnatic y EXCEL en esta primera ronda nos ha dejado con ocho equipos, que participarán de la Fase de Grupos en formato de Series Bo3 para encontrar a los cuatro clasificados para la etapa decisiva de la competencia. Estos ocho equipos se han dividido en dos grupos de cuatro, donde los equipos ue logren ganar dos series avanzarán.

GRUPO A

• Team Vitality (7-2)

• SK Gaming (6-3)

• KOI (4-5)

• Team Heretics (4-5)

• A: Team Vitality vs Team Heretics

• B: SK Gaming vs KOI

• C: Ganador A vs Ganador B - Serie de Clasificación

• D: Perdedor A vs Perdedor B - Serie de Eliminación

• E: Perdedor C vs Ganador D - Serie de Clasificación/Eliminación

GRUPO B

• MAD Lions (7-2)

• G2 Esports (6-3)

• Team BDS (5-4)

• Astralis (3-6)

• A: MAD Lions vs Astralis

• B: G2 Esports vs Team BDS

• C: Ganador A vs Ganador B - Serie de Clasificación

• D: Perdedor A vs Perdedor B - Serie de Eliminación

• E: Perdedor C vs Ganador D - Serie de Clasificación/Eliminación

Para los Playoffs tendremos enfrentamientos al mejor de cinco, donde los ganadores de cada grupo se enfrentarán entre ellos; el ganador avanzará directamente a la final y el perdedor pasará al lower bracket, donde se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre los segundos de cada grupo, quienes previamente tendrán una serie en la que el perdedor se va eliminado de la competencia. La gran final será entre el ganador de la semifinal de ganadores y el ganador del lower bracket.