Sherlock Holmes: Chapter One nos presentará con una versión joven del detective, y no llevará de la mano al jugador al investigar casos.

Sherlock Holmes: Chapter One presenta sus mecánicas de detective en un tráiler

Sherlock Holmes: Chapter One nos llevará a conocer la historia del legendario detective de joven, por lo que será un juego bastante distinto a los anteriores de la serie. Gracias a un nuevo tráiler, vemos exactamente qué lo diferenciará de otros títulos con Sherlock de protagonista.

Por supuesto, habrá que investigar escenas del crimen para encontrar pistas cruciales que te ayudarán con tus casos. Pero en esta ocasión el juego no te dirá si tienes toda la información necesaria, por lo que el jugador tendrá la responsabilidad de observar todo a fondo.

Podrás identificar a los distintos sospechosos, además de interrogar a los nativos de la isla en la que Sherlock llega al principio del juego. Para convencerlos, podrás usar distintos disfraces al hablar con ellos.

Otra novedad es el Palacio Mental, que lo toman prestado de la adaptación de la BBC. Aquí podrás encontrar todas las pistas juntas, y es donde podrás llevar a cabo tus teorías y donde intentarás recomponer la verdad del caso.

¿Cuándo sale Sherlock Holmes Chapter One y en qué plataformas?

Sherlock Holmes: Chapter One sale el 16 de noviembre en PS5, Xbox Series X|S y PC. También estará disponible en PS4 y Xbox One, pero en una fecha que aún no ha sido determinada tras un reciente retraso.