Sherlock Holmes llegará a PS5 y Xbox Series X con su nuevo videojuego

Un nuevo capítulo en la serie de juegos de Sherlock Holmes fue anunciado por los desarrolladores de Frogwares, y no será un capítulo más, sino el primero, ya que el juego llegará bajo el nombre de Sherlock Homes: Chapter One.

El nuevo juego seguirá la historia de un joven Sherlock de apenas 21 años, quien regresa a su hogar luego de la muerte de su madre. Luego de reacondicionarse a la isla, a su familia y a su enigmatico compañero Jonathan Watson, descubrirá que la ciudad tiene algunos secretos de los cuales descubrirá una gran conspiración en curso.

Aprovechando varias de las características presentadas en The Sinking City, el más reciente juego de la saga, Chapter One tendrá un mundo abierto perfecto para que los jugadores puedan explorar y descubrir pruebas, pistas, evidencias y, eventualmente, la verdad detrás del misterio.

En una entrevista con GameSpot, los desarrolladores revelaron que el juego se centrará en "mostrar los eventos que darán forma al detective en el que se convierte Sherlock en el futuro". Además, contará con un sistema de batallas mucho más sofisticado que el del la versión anterior, donde los combates serán enfrentamientos mano a mano que se apoyarán en ciertas habilidades de Sherlock. En ellas, Holmes podrá utilizar sus habilidades deductivas para descubrir los puntos débiles de los enemigos y acabar la pelea rápidamente.

Frogwares ha estado desarrollando juegos de Sherlock Holmes desde hace casi 20 años, y Sherlock Holmes: Chapter One no sólo saldrá en PC, PS4 y Xbox One sino que dará el salto a la nueva generación de consolas, con disponibilidad para Xbox Series X y PlayStation 5 cuando sea lanzado en 2021.

