Además de los tres juegos que siempre reciben los suscriptores de PlayStation Plus cada mes, en noviembre agregan tres juegos de PS VR.

Sony anuncia los seis juegos gratis de noviembre para PlayStation Plus

PlayStation Plus es tan popular como lo es actualmente en gran parte gracias a los regalos de juego mensuales que de Sony a sus suscriptores. En noviembre, están de suerte ya que recibirán el doble de juegos de lo normal.

Tal como había anunciado la compañía este mes, para celebrar el quinto aniversario de PS VR, se darían en noviembre tres juegos de realidad virtual. A continuación te presentamos todo lo que trae PS Plus a partir del 2 de noviembre.

Knockout City

El divertido y adictivo juego de "quemados" de EA estará para PS4 y PS5. Se trata de un título online en el que juegas a una versión de este deporte recreativo con poderes y mucha adrenalina.

First Class Trouble

También disponible para PS4 y PS5, se trata de un título de deducción social al estilo Among Us. Fue presentado en el State of Play de ayer, y cabe destacar que también está disponible en PC.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

La reversión del clásico RPG trae mejoras tanto visuales como de gameplay, para que puedas experimentar como nunca antes el espectacular mundo de fantasía. Está siendo dado exclusivamente para PS4.

The Persistence

El primer juego de PS VR te llevará al año 2521, a sobrevivir en una "condenada nave de colonia espacial". Eres el clon de un oficial de seguridad llamado Zimri Eder, y debes evitar que la nave se destruya.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Esta aventura de realidad virtual en el universo de The Walking Dead transporta al jugador a New Orleans, donde deberá "pelear, escabullirse, buscar suministros, y sobrevivr cada día" a medida que se encuentra con "facciones desesperadas y supervivientes solitarios".

Until You Fall

Por último está Until You Fall, un juego de lucha con espadas que se aprovecha al máximo del sistema PS VR. Es un roguelite estilo hack-and-slash dentro de un mundo con estética de neón y una banda de sonora de synthwave.