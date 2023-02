Una de las fortalezas últimamente de los juegos de PlayStation tiene que ver con su online, ya que cada vez más títulos multiplayer triunfan en PS4 y PS5. Si bien en general hay que tener una suscripción a PS Plus para acceder a esa funcionalidad, este fin de semana no será el caso.

Lo decimos porque Sony anunció el Festival de Juego de PlayStation Plus con un montón de novedades para ambas plataformas, incluyendo una prueba gratuita de God of War Ragnarok. Entre ellas también sumaron el acceso al online para todos incluso sin PS Plus.

Cómo jugar gratis el online en PS4 y PS5 este fin de semana

Este fin de semana del sábado 18 al domingo 19 de febrero podrás "enfrentarte a otros jugadores en línea durante esas fechas, incluso sin una suscripción a PlayStation Plus", tal como informó Sony en su blog.

Eso significa que podrás disfrutar del online de juegos populares como FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, y muchos otros. Para hacerlo solamente tendrás que ingresar a sus modos multijugador, y se te permitirá acceso aunque no tengas una suscripción activa a PS Plus.