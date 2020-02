Sony confirma la fecha para el Demo oficial de The Last of Us 2

The Last of Us 2 es posiblemente el juego más esperado en la historia de PlayStation. Será lanzado oficialmente el próximo 29 de mayo para la consola PS4, es decir, en exactamente 108 días. Sin embargo, Sony anunció en su PlayStation Blog que el juego tendrá una demo oficial previo a su lanzamiento.

El juego podrá ser probado en el evento PAX East 2020, tal y como sucedió con su predecesor en 2013. La aventura de Ellie y Joel se podrá jugar desde el 27 de febrero al 1ro de marzo en el evento, y todos los asistentes podrán jugar "Patrol".

Patrol representa un área de inicio del juego donde Ellie y Dian deben aventurarse en Jackson, en las áreas que le rodean para limpiarlas de los infectados, según explicaron en la publicacion. El demo abarca una hora de gameplay y ofrece un pequeño primer vistazo a lo que espera en el juego.

Por otra parte, fueron revelados dos nuevos wallpapers basados en The Last of Us 2, los cuales puedes ver a continuación:

