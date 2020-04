Sony retrasa el lanzamiento de The Last of Us Part 2 por tiempo indefinido

De esas noticias que duelen, luego de siete años de espera, Naughty Dog habían anunciado el lanzamiento de The Last of Us Part 2 para este año. Primero, el juego iba a ser lanzado en febrero de 2020, pero la fecha fue retrasada hasta mayo debido a los tiempos de desarrollo del juego. Sin embargo, hace instantes anunciaron una postergación aún más dura.

En un posteo en sus cuentas oficiales de Twitter, Sony confirmó que The Last of Us Part 2 no llegará a PlayStation 4 en la fecha esperada, y su retraso será indefinido, debido a la situación que atraviesa el mundo actualmente, con el COVID-19 como antagonista de la raza humana en su totalidad.

Currently, there are no other delays to report, but we'll keep you updated. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

El tweet de PlayStation explica lo siguiente:

"Actualización: SIE (Sony Interactive Entertainment) ha tomado la difícil desición retrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel's Iron-Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos previene de poder proveer a nuestros jugadores la experiencia de lanzamiento que merecen. Por el momento no hay otros retrasos que reportar, pero los mantenderemos actualizados".

Marvel's Iron-Man VR sufrirá el mismo retraso indefinido.

Así que, lamentablemente, el tan esperado juego se queda sin fecha de lanzamiento confirmada, aunque todo hace indicar que ni bien el mundo supere esta Pandemia que azota a lo largo y ancho del globo, la compañía retomará su curso y lanzará el título.

Aún no sabemos que sucederá con los jugadores que precompraron el título, pero seguramente Sony lanzará un nuevo comunicado explicando aún mejor la situación, y dando a conocer qué sucederá en estos casos, con las personas que ya compraron el juego.

Como mencionaron, hay que mantener un oído cerca de los desarrolladores y publicadores de juegos en estos días, ya que podrían verse, al igual que Sony, imposibilitados de proveer los juegos que esperaban lanzar en fechas cercanas.

