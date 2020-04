Sony revela cuanto espacio ocupará The Last of Us Part 2 en el disco de PS4

Luego de la confirmación del lanzamiento del juego para el 19 de junio, Sony ha comenzado a anticipar la llegada de The Last of Us Part 2 y a preparar la tienda de PS Store para cuando sea hora de poder jugar el tan esperado título desarrollado por Naughty Dog.

De esta manera, TLOU2 llegó a las redes oficiales de PlayStation, donde se puede ver la ficha técnica del juego y allí se revela, entre otras cosas, el peso que tendrá el juego y el espacio mínimo requerido para su instalación.

De acuerdo a esta información, serán 100 GB como mínimo, los que necesite The Last of Us Part 2 para poder ser instalado en PlayStation 4, lo cual es una parte importante de la capacidad de la consola, y un peso similar al del recientemente lanzado Final Fantasy 7 Remake.

The Last of Us Part 2 reestableció su fecha de lanzamiento para el 19 de junio y, a causa de ello, otro esperado juego exclusivo de PS4, Ghost of Tsushima, vio su fecha pospuesta para el 17 de julio, aunque desde Sucker Punch Productions anunciaron una gran revelación que llegará pronto sobre su juego. Puedes ver más al respecto en el siguiente enlace:

Lee También