Teamfight Tactics llega a móviles en marzo con nuevo Set Espacial

Teamfight Tactics tendrá una gran actualización en marzo próximo, cuando será lanzado el Set 3 para el AutoChess de Riot Games. Basado en el Universo de League of Legends, el primer set fue bastante clásico, mientras que el segundo -y actual- está basado en el Ascenso de los Elementos, a tono con los cambios en el MOBA.

En el reciente video de actualización de desarrolladores, desde Riot confirmaron que el Set 3 del TFT "estará fuera de este mundo", y los origenes principales estarán basados principalemente en ciertas líneas de aspectos clásicas: Guardianes Estelares, Proyecto, Pulso, Odisea y Espacio, fueron los revelados en primer lugar.

Sin embargo, la novedad más importante es la llegada de su versión para móviles (iOS y Android) a "la mayoría de los países" en el mismo mes de marzo, lo que es posiblemente la característica más importante para el AutoChess, y que le dará una popularidad aún mayor.

Desde Riot seguirán trabajando en el comienzo de esta segunda década para League of Legends, con las novedades ya anunciadas para Legends of Runeterra, TFT, Universo y League of Legends. Esperamos que lo próximo sea la revelación del lanzamiento de Wild Rift, el LoL para móviles, por lo que estaremos expectantes para contarles cuándo sucederá.

