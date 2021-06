Temporada 4 de Call of Duty Warzone y Cold War: todo lo que sabemos

Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Black Ops Cold War están a punto de embarcarse en su Temporada 4. A continuación te contamos todo lo que debes saber antes de que llegue por parte de Activision, Treyarch, y Raven Software.

Cambios en Verdansk, y nuevos mapas en Cold War

El mapa del battle royale cambiará nuevamente, aunque no tanto como con la última Temporada. Según se rumorea, caerían varios satélites en Verdansk '84, causando que varias zonas se vean distintas, y se creen nuevas locaciones. Además, el mapa de Hijacked será el nuevo Gulag.

En Cold War, estarán disponibles los mapas Collateral 12v12, Collateral Strike 6v6, Amsterdam 2v2 y 3v3, Hijacked 6v6, y Rush 6v6. Además, habrá una nueva región y mapa en el modo Outbreak.

Nuevo evento: Ground Fall

Al igual que lo fue Hunt for Adler para la Temporada 3, los jugadores tanto de Black Ops Cold War como de Warzone tendrán nuevos desafíos por tiempo limitado en este evento, que les dará recompensas exclusivas.

Nuevos modos de juego

Habrán dos modos nuevos en Warzone: Verdansk Resurgence Mini, y Payload. En el primero habrán lobbies de 44 jugadores, y sin Gulag; mientras que en el segundo habrá que escoltar dos caravanas a través de varios puntos de control.

En Cold War, estará disponible el clásico Capture the Flag. Además llegarán Multi-Team Sat-Link, en el que cada equipo debe subir información a un satélite en el mapa; y One in the Chamber, en el que los jugadores tienen tres vidas y una sola bala: cada asesinato genera una nueva vida para el que lo ejecuta.

Nuevas armas y Operadores

Las armas MG 82 LMG, C58 Assault Rifle, y Nail Gun Special estarán disponibles desde mañana, mientras que las OTs 9 SMG y Mace llegarán más adelante. En cuanto a los Operadores, Jackal estará disponible desde la primera semana, y Salah y Weaver se unirán luego.

¿Cuándo sale la Temporada 4 de Call of Duty?

Tal como confirmó la cuenta oficial del juego, mañana 17 de junio se estrenará la Temporada 4 en ambos juegos.

