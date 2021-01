Descubren un homenaje a la PlayStation 3 en The Last of Us Part 2

Siempre es satisfactorio encontrar esos pequeños detalles y cositas que los desarrolladores dejaron como guiños y referencias a diferentes aspectos, y más cuando sucede en un juego tan extraordinario como The Last of Us Part 2.

El título que fue elegido como el mejor del año en este 2020 cuenta la historia con una Ellie ya pasando la adolescencia pero claro, el mundo tecnologíco en el juego se paró en 2013 con el brote que lo cambió todo. Es por eso que nos encontramos con cosas como una PlayStation 3 como la última consola de videojuegos.

Aprovechando esto, en el juego hay un homenaje especial a la consola y es que, al igual que sucede con los objetos dentro de la Sinagoga, la PS3 es un objeto al que no se le puede disparar en The Last of Us Part 2, protegida por los desarrolladores durante la creación del juego.

Así es, en TLOU2 es imposible dañar la PlayStation 3, a pesar de que puedes disparar a su alrededor. Tampoco puedes dañarla con ningún otro tipo de objeto como explosivos, lanzas, flechas o armas blancas, dándole un tono sagrado a la consola.

Seguramente con el tiempo los fanáticos encuentren algunos de estos detalles mínimos, pero que hablan de la grandeza de los desarrolladores a la hora de armar sus juegos.

