The Witcher: Monster Slayer prepara su salida en Android: cómo registrarse

The Witcher: Monster Slayer es la próxima entrega en la saga de fantasía, y no saldrá para PC ni consolas, sino que será un juego para celulares. Con un gameplay similar a Pokémon GO, CD Projekt ahora invita a todos los usuarios de Android a participar del lanzamiento del juego.

El título, que nos permite enfrentarnos a todo tipo de monstruos basados en el universo de Geralt of Rivia, estará disponible antes de tiempo para jugadores de Android. Para pre-registrarte y tener una oportunidad de jugarlo antes que el resto, puedes hacerlo en Google Play.

Aquellos que sean elegidos, podrán descargar esta nueva entrega de la franquicia la semana que viene. Por supuesto que los de iOS no serán excluidos, ya que a lo largo de este año el juego se lanzará gratis en ambos sistemas operativos.

¿DE QUÉ TRATA THE WITCHER: MONSTER SLAYER?

Más allá de estar inspirado en Pokémon GO, Monster Slayer tendrá varios aspectos similares a los juegos principales de la saga. Tendremos historias y misiones para completar, así como la capacidad de crear pociones y bombas, entre otras cosas. Transcurrirá antes de la era de Geralt of Rivia.

