Geralt no iba a estar en el primer juego de The Witcher, cuenta CD Projekt

Hoy en día, cuando alguien habla de The Witcher, es imposible no invocar la imagen de su protagonista Geralt. Ya sea en los libros, en la serie de Netflix, o en la trilogía de videojuegos, el estoico personaje se encuentra al frente de todos ellos. Pero este estuvo muy cerca de no ser el caso para los juegos en particular.

La desarrolladora polaca CD Projekt Red, que se encargó de realizar y lanzar las tres entregas principales, casi descarta la idea de que Geralt sea el personaje jugable del primer juego. Esto lo contaron Phillipp Weber y Błażej Augustynek, diseñadores de misiones en el estudio, quienes hablaron al respecto en su presentación de WitcherCon.

Durante el evento, recordaron los principios del desarrollo del título original, salido en 2007 para PC. "Durante los primeros años, básicamente, intentamos hacer que tú pudieras hacer tu propio Witcher, y estuvieras explorando nuevas tierras", explicó, pero pronto llegaron a la conclusión de que la gente iba a querer experimentar todo desde el punto de vista de Geralt.

"El juego se llama The Witcher", dijo Weber. "En algún punto, creo que todos como que se dieron cuenta, sí, queremos ser Geralt de Rivia, queremos ser el Witcher". Acompañado a la charla, mostraron un poco de material de una demo de 2004, con lo que parece ser un personaje creado por el jugador.

Lo interesante es que quizás esto hubiera llevado a un presente donde The Witcher 2 y The Witcher 3 contaban con un creador de personajes, en lugar de al querible protagonista que todos conocemos. Pero lo bueno es que se decidió a favor de usar a Geralt, que pronto llevará su aventura a PS5 y Xbox Series X|S con la versión mejorada de The Witcher 3.

