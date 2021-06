Papo MC: Todo lo que tienes que saber del streamer y freestyler argentino.

Alejandro Andrés Lococo, popularmente conocido como Papo MC, es la personificación de la constancia y la perseverancia. Inició como freestyler, luego se metió en el mundo del póker hasta convertirse en jugador profesional y dedicar parte de su vida a esa disciplina, pero como si eso fuera poco, el 31 de mayo cumplió un año de su primer stream en su canal de Twitch "PapoMC", en el que actualmente tiene 1,7 millones de seguidores en esa plataforma y casi 2 millones en YouTube, sin contar las demás redes sociales. Pero estos números no surgieron de un dia para el otro y aquí te contamos el gran recorrido que hizo para convertirse en uno de los máximos referentes de Latinoamérica.

Foto: Twitter de Papo MC

Sus Inicios:

Con más de 10 años en la escena del freestyle, Papo MC, autodenominado "La Bestia del Hardcore" por su estilo agresivo y crudo a la hora de soltar punchlines, comenzó a rapear en 2008 luego de haber visto alguna batallas en inglés y, dos años después, con 18 años, comenzó a presentarse a distintos eventos realizados en Mar del Plata, su ciudad natal.

De 2010 a esta parte no hizo más que cocechar victorias, títulos y algunas polémicas, lo que generaba que siempre que el freestyler marplatense decía presente en una competencia, todas las miradas apuntaran hacia él. Hoy en día es considerado uno de los máximos exponentes del hablahispana. Ostenta el título de campeón argentino de Red Bull en 2016, Campeón Internacional de God Level en 2020 y dos subcampeonatos de FMS Argentina, la liga más exigente de la disciplina.

La Ego Fest y FMS Argentina, un antes y un después:

El final del 2016 marcaría un punto de inflexión en la carrera y en la vida de Papo. A pesar de que saldría campeón Nacional de Red Bull durante ese año, esa competencia dió los primeros indicios de lo que se haría mucho más presente durante la edición Internacional: la falta de voz. El marplatense llegó con serias dificultades en la voz a la final argentina contra Sony, a quién de todas formas lograría vencer, pero en cuartos de final de la Red Bull Internacional, frente a Skone volvería a sufrir el mismo problema de manera mucho más drástica, situación que lo sacó de la batalla y terminó con la eliminación del MC argentino.

Sin embargo, lejos de deprimirlo, llevó a Papo a buscar nuevos horizontes y así fue como durante 2017 organizó la gira de Ego Fest, una competencia que inició en Mar del Plata y recorrió varias zonas del país finalizando en Buenos Aires en la edición Deluxe, que tuvo como batalla estelar la exhibición entre Wos, quien era el campeón vigente de Red Bull Argentina y Arkano, campeón internacional de 2015 y tercer puesto en 2016.

El rotundo éxito de la organización hizo que desde Urban Roosters, empresa española que organiza la Freestyle Masters Series, se contactaran con él para, en 2018, crear la FMS Argentina y tener a Papo como miembro de la organización. Él aceptó y empezó a buscar a quienes serían los participantes de la primera temporada, aunque finalmente decidiría abandonar el puesto de organizador para formar parte de los diez competidores.

Snowball, Ibai Llanos y su comienzo en Twitch:

Durante el 2019, Alejandro empezó a competir profesionalmente al póker, viajando en varias oportunidades a países vecinos donde se realizaban competencias. Esto al mismo tiempo generó que consiga sponsors y entre ellos apareció "We are Snowball", una productora que no solo acompañaba al MC en sus competencias sino que además introdujo a Papo al mundo del stream.

Asi fue cómo, el 10 de septiembre, Papo aparecería por primera vez en Twitch en el canal de We are Snowball. El marplatense venía con algo novedoso para el mundo de Twitch y era la opinión de un competidor de alto nivel en freestyle, donde hasta ese entonces, la gran mayoría de los canales eran de fanáticos. Eso generó que tan solo a tres meses de haberse iniciado en el mundo del stream, llegue a un pico de más de 17.000 personas en directo. Lamemtablente, los número empezaron a bajar de ahi en adelante y luego de algunos problemas con la producción, Alejandro decidió dejar de formar parte de los streams de We Are Snowball a mediadios de marzo de 2020.

Sin embargo, Papo es sinónimo de perseverancia y de cumplir los objetivos que tiene en mente, por lo que el 31 de mayo, volvió a Twitch con su nuevo canal bajo el nombre de "PapoMC" y un mes mas tarde, el 2 de julio abriría su propio canal de YouTube.

Es oficial trastornados!

Estoy nuevamente en Youtube estrenando canal y video!

Suscribanse que nuestra meta es llegar al millón otra vezhttps://t.co/tnRrLCrQtK pic.twitter.com/7yyDMuWPHf — Papo MC (@PapoMcArg) July 3, 2020

Su nueva etapa en la plataforma trajo consigo mayor audiencia, pero sin lugar a dudas todo cambiaría durante el stream del 24 de junio cuando Ibai Llanos, seleccionado como mejor streamer del año en 2020, lo invitaría a jugar Risk junto a sus compañeros. Esto generó un aumento brutal en los seguidores de Papo, tan solo ese día aumentó en 19 mil. De allí en más su canal creció de manera abrupta hasta que el 20 de noviembre de 2020, durante la Final Nacional de Red Bull Argentina, llegó a un pico de más de 158 mil personas en directo.

La mayor apuesta de su vida:

Detrás de cámaras, Papo vuelve a ser Alejandro, padre de dos hijos y con una vida mas allá del freestyle. Los años y la madurez le hicieron entender lo importante que es la salud, por lo que a fines de julio de 2020, durante un stream con Ibai, estos streamers, ambos con sobrepeso, decidieron hacer una apuesta: llegar a su peso ideal en un año. Lo que al comienzo parecía una broma, fue tomado muy en serio por el marplatense quien durante ese tiempo, ha mostrado en sus distintar redes sociales su rutina de entrenamiento y su dieta, lo que generó un fuerte impacto en su salud. Tan solo queda un mes para saber si Papo conseguirá cumplir con la apuesta, pero lo que si está claro es que logró darle un cambio a su vida.

Lee También