Tal y como se anticipó siete días atrás, la Epic Games Store liberó tres juegos gratuitos para todos los usuarios de la plataforma. Estos juegos se podrán descargar durante los próximos siete días, y así ser añadidos permanentemente a tu biblioteca.

Estos tres juegos gratuitos son Guild Of Dungeoneering, Kid a Mnesia Exhibition y Never Alone, y cada uno tiene sus particularidades, que los hacen sumamente diferentes. En especial Kid a Mnesia Exhibition, con su relación a Radiohead.

Guild Of Dungeoneering es un juego de mazmorras y combate de cartas por turnos. Sin embargo, tu control no será sobre el héroe que busca superar el desafío. En su lugar, serás quien construya la mazmorra, colocando salas, mosntruos, trampas y el botín para el vencedor.

Kid a Mnesia Exhibition se lanzará oficialmente este jueves, y llegará como una forma de conmemorar los 21 años de los clásicos del grupo Radiohead, "Kid A" y "Amnesiac".Se trata de un universo invertido desarrollado por Epic Games, y realmente no tiene una historia que seguir.

Never Alone es un puzzle de plataformas inspirado en un cuento tradicional de Alaska transformado en videojuego. Se puede jugar en sólo o cooperativo, y deberás llevar a los personajes para que alcancen su objetivo superando tudnras heladas, abismos de hielo, cavernas subterráneas y enfrentas varios enemigos.

Estos juegos estarán disponibles por los próximos siete días en la Epic Games Store, tiempo durante el cual podrás descargarlos sin costo y añadirlos a tu biblioteca de juegos.