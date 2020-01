Tres nuevos juegos se añaden a la extensa lista de Project xCloud

Hace algunas semanas Xbox reveló que no sólo se encuentra trabajando en su nueva consola, sino que tienen las vistas puestas a futuro con su servicio de streaming, Project xCloud, con el cual buscarán pelear de igual a igual con Google Stadia y futuras plataformas de este estilo.

Microsoft apostó fuertemente para que la experiencia que los jugadores viven en Xbox pueda ser experimentada en cualqueir dispositivo. Project xCloud se encuentra en fase beta y ha llegado a territorios como Estados Unidos, parte de Europa y Corea y cuenta con una buena base de juegos, que se ha expandido recientemente con tres nuevos títulos.

En Reddit se confirmaron tres juegos que se suman al catálogo, los cuales son FrostPunk, Tottaly Accurate Battle Simulator (T.A.B.S.) y Descenders. Es cierto que no se trata de títulos de gran renombre como lo son otros títulos del catálogo como Devil May Cry 5, Gears 5 o Sea of Thieves, pero no hacen más que expandir el alcance de Project xCloud.

No obstante, FrostPunk fue uno de los juegos sensación del 2019. El juego requiere que los jugadores utilicen toda su estrategia para gestionar una ciudad que sobrevivió a una glaciación casi total de la Tierra. Por su parte, T.A.B.S. es una propuesta algo más distendida y divertida y Descenders es un juego bastante desafiante de cronometraje ante obstáculos en la pendiente de montañas.

De esta manera, así se compone la actual lista de más de 80 juegos de Project xCloud:

ARK: Survival Evolved

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Batman: The Enemy Within – The Complete Season (Episodios 1-5)

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual of the Night

Bomber Crew

Borderlands 2

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale of Two Son

Children of Morta

Civilization VI

Conan Exiles

Crackdown 3: Campaign

Darksiders III

DayZ

Dead by Daylight

Dead Island: Definitive Edition

Descenders

Destiny 2

Devil May Cry 5

DIRT Rally 2.0

F1 2019

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

For The King

Forza Horizon 4

FrostPunk

Gears 5

Gears of War: Ultimate Edition

GoNNER – BLÜEBERRY Edition

Halo 5: Guardians

Halo: The Master Chief Collection

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

HITMAN

Just Cause 4

Killer Instinct

Kingdom Come Deliverance

Kingdom Two Crowns

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

MotoGP 19

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked

Portal Knights

Puyo Puyo Champions

RAD

ReCore: Definitive Edition

SOULCALIBUR VI

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Shadow Warrior 2

Sniper Elite 4

Sea of Thieves

Sparklite

State of Decay 2

Subnautica

SUPERHOT

Tales of Vesperia: Definitive Edition

The Surge

The Wolf Among Us

Tekken 7

TERA

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

theHunter: Call of the Wild

Totally Accurate Battle Simulator

Tracks – The Train Set Game

Train Sim World 2019

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

War Thunder

Wasteland 2: Directors Cut

West of Dead (BETA)

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7 FIA World Rally Championship

Wreckfest

WWE 2K20

Yoku’s Island Express

