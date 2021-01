Top Ten: Estos fueron los videojuegos más vistos en Twitch durante el 2020

Durante este 2020 Twitch se convirtió en la plataforma de streaming por excelencia, la página fue optimizada y a pesar de los problemas que hubo con el DMCA por la música con Copyright, la mayoría de los streamers eligió Twitch, y también lo hicieron las grandes compañía de videojuegos.

Lógicamente, los juegos son lo más destacado que tiene la plataforma y es por eso que en SullyGnome se mantuvo un registro de visualizaciones. Luego del clásico "Just Chatting", los diez juegos más vistos en Twitch fueron los siguientes:

TOP 10 JUEGOS MÁS VISTOS EN TWITCH

1 - League of Legends >>> 1,546,608,101 horas

2 - Fortnite >>> 1,059,812,790 horas

3 - Grand Theft Auto V (GTA V) >>> 819,932,171 horas

4 - VALORANT >>> 808,191,492 horas

5 - Call of Duty: Warzone >>> 800,440,731 horas

6 - Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) >>> 711,707,479 horas

7 - Minecraft >>> 501,592,799 horas

8 - Dota2 >>> 495,008,970 horas

9 - World of Warcraft (WoW) >>> 445,419,872 horas

10 - Among Us >>> 413,780,561 horas

Si preguntan por juegos como FIFA 20 o Fall Guys, estos no están ni cerca en la lista, con Escape from Tarkov, Apex Legends, Hearthstone y Dead By Deadlight incluso por delante de ellos.

En definitiva, League of Legends tomó por mucho el primer lugar, siendo la época de Worlds 2020 la más destacada con los streams en diferentes idiomas y un mes de competencia casi ininterrumpida con los mejores equipos y jugadores del mundo.

Fortnite hizo un gran trabajo a pesar de no tener la Fortnite World Cup este año, y GTA V aprovechó la explosión del Roleplay para superar a un VALORANT que fue sumamente anticipado y con los drops de Beta logró sumar bastante incluso antes del lanzamiento oficial del juego.

Veremos cómo se dan los números durante el 2021, aunque esperamos que varios de estos títulos se mantengan entre los más vistos ya que son extremadamente populares y sus desarrolladores están haciendo un gran trabajo para que se mantenga así.

