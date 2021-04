Ubisoft cerrará los servidores de diez de sus juegos este año

Todo debe llegar a su fin en algún momento, y eso incluye los servidores en línea de nuestros juegos favoritos. Ubisoft ha anunciado que diez de sus juegos, incluyendo varias entregas de Rainbow Six, ya no tendrán un modo online dentro de poco.

Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2, y Rainbow Six Lockdown sufrirán una clausura de servidores "dentro del 2021", aunque aún no hay una fecha exacta estipulada. Otra adaptación de Tom Clancy, Ghost Recon Future Soldiers, pasará por lo mismo este año.

Estos no son los únicos juegos afectados, sino que también se cerrarán los servidores de otros juegos clásicos de la compañía. Estos son: Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7, y Might & Magic X - Legacy. Todos estos sufrirán un cierre el primero de junio.

Como vemos, son todos antiguos y con poca o nula actividad multijugador. Aún así, causa algo de tristeza y nostalgia al ser algunos juegos muy queridos. Te recordamos que pronto Ubisoft dará novedades sobre sus futuros proyectos en E3, donde aparecerá junto a compañías como Xbox y Nintendo.

Lee También