Ubisoft retrasa su nuevo juego de Avatar hasta 2022

Cuando pensábamos que las principales compañías del mundo de los videojuegos había encontrado la manera de trabajar y desarrollar sus juegos sin demasiadas dificultades a pesar de la Pandemia del COVID-19, las cosas vuelven a complicarse, al menos para Ubisoft.

La compañía francesa nos presentó a finales de octubre Watch Dogs: Legion, y la próxima semana lanzará Assassin's Creed: Valhalla, pero el resto de sus juegos no progresa tan rápido como esperaban. En los últimos días se anunció que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarentine se retrasarán un buen tiempo en su desarrollo y por ende en su lanzamiento, y ahora sabemos que lo propio sucederá con el nuevo juego de Avatar.

Desarrollado por Massive Entertainment, los creadores de la franquicia The Division, el nuevo videojuego de la película que fue por una década la número 1 en recaudación en el cine, tenía pactada una fecha de lanzamiento para 2021, pero luego de este retraso, recién lo veremos en 2022.

Aún así, el retraso tiene sentido ya que la película Avatar 2 se lanzará recién en diciembre de 2022, por lo que lanzar el juego cerca de esas fechas ayudará a capitalizar el hype del momento y podría llegar a una base de fanáticos y jugadores aún mayor.

A message from James Cameron.



Irayo, Na'vi Nation. Stay safe. �� pic.twitter.com/Uwi2J6xF4k — Avatar (@officialavatar) July 23, 2020

Por lo pronto no tenemos demasiados detalles de este nuevo videojuego, ni vista previa oficial por parte de Massive Entertainment o Ubisoft, por lo cual tendremos que esperar para ver cómo luce este videojuego, el cual esperan que tenga el éxito que la primera entrega no tuvo y se encuentre a la altura de las películas de James Cameron.

